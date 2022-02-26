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بالفيديو- ضبط كمية كوكايين مهرّبة من البرازيل بحرفية عالية!

26
FEBRUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:
 
"في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدّرات التّي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف أفراد هذه الشبكات وضبطهم بالجرم المشهود، توافرت معلومات عن أن المدعو:
 
- ر. د. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) المطلوب للقضاء بجرم تهريب مخدّرات
 
 قد عاود نشاطه في إحدى الشبكات الدولية التي تقوم بتهريب مادّة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، وأنه قد استلم كميّة من هذه المادة التي تم تهريبها بحرفية عالية تمهيداً لتوزيعها في لبنان.
 
بتاريخ 12-2-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد مكان تواجده في بلدة كفررمان الجنوبية.
 
وبعد عمليات رصد ومتابعة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، نُصِبَ له كمين محكم، أسفر عن توقيفه.
 
بتفتيش منزله، عُثِرَ بداخله على كمية من مادّة الكوكايين موضّبة داخل عبوات سائل للاستحمام (شامبو) ومزيل للتعرّق، بلغت زِنتها حوالى /3/ كلغ صافٍ أي ما يعادل تقريبًا /9/ كلغ بعد مزجه بمواد أخرى في لبنان. وتُقَدَّر قيمتها بـحوالى /900,000/ دولار أميركي. إضافةً إلى ضبط بندقية ومسدس حربيَين، ومبلغ مالي حوالى /275,000,000/ ليرة لبنانية، وميزان حسّاس.
 
 
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
 
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