living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حملة لتعزيز السلامة المرورية في المنية بعنوان "سلامتكن بالدني"

26
FEBRUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بهدف تحسين السلامة المرورية في إتحاد بلديات المنية، ومن ضمن مشروع مسار MASAR   نظّمت الجمعية الكاتالونية للتنمية والتطوير ACCD بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA مناورة حية لإدارة مسرح "صدام مروري" تخللها إنقاذ وإسعاف جرحى وتوعية عن كيفية التصرف في مسرح الحادث بمشاركة فريق إنقاذ من عناصر الدفاع المدني وفريق إسعاف من جمعية سبل السلام.
 
تم تنفيذ المناورة في مجمّع الأرز التربوي- المنية من ضمن مشروع متكامل لتحسين السلامة المرورية في قرى الإتحاد سبقها تدريب لعناصر شرطة البلدية في المنطقة ومدربين من عدد من الجمعيات الأهلية في قضاء المنية، إضافة إلى سلسلة محاضرات للتلامذة وسائقي الحافلات المدرسية، على أن يستتبع المشروع من خلال تنفيذ تحسينات هندسية لتعزيز شروط السلامة في محيط المدارس وعلى النقاط التي تتكرّر عليها الحوادث في المنطقة.
 
وفي ختام النشاط تم توزيع شهادات مشاركة على المتدرّبين من الشرطة والجمعيات الأهلية بحضور قائمقام المنية –الضنية السيدة رولا البايع ورئيس إتحاد بلديات المنية السيّد خالد الدهيبي  ورؤساء البلديات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout