حملة لتعزيز السلامة المرورية في المنية بعنوان "سلامتكن بالدني"

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بهدف تحسين السلامة المرورية في إتحاد بلديات المنية، ومن ضمن مشروع مسار MASAR نظّمت الجمعية الكاتالونية للتنمية والتطوير ACCD بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA مناورة حية لإدارة مسرح "صدام مروري" تخللها إنقاذ وإسعاف جرحى وتوعية عن كيفية التصرف في مسرح الحادث بمشاركة فريق إنقاذ من عناصر الدفاع المدني وفريق إسعاف من جمعية سبل السلام.

تم تنفيذ المناورة في مجمّع الأرز التربوي- المنية من ضمن مشروع متكامل لتحسين السلامة المرورية في قرى الإتحاد سبقها تدريب لعناصر شرطة البلدية في المنطقة ومدربين من عدد من الجمعيات الأهلية في قضاء المنية، إضافة إلى سلسلة محاضرات للتلامذة وسائقي الحافلات المدرسية، على أن يستتبع المشروع من خلال تنفيذ تحسينات هندسية لتعزيز شروط السلامة في محيط المدارس وعلى النقاط التي تتكرّر عليها الحوادث في المنطقة.

وفي ختام النشاط تم توزيع شهادات مشاركة على المتدرّبين من الشرطة والجمعيات الأهلية بحضور قائمقام المنية –الضنية السيدة رولا البايع ورئيس إتحاد بلديات المنية السيّد خالد الدهيبي ورؤساء البلديات.