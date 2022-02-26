هذا هو حجم التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا

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الدولية للمعلومات - مع اندلاع الحرب في اوكرانيا بدأت مخاوف اللبنانيين من فقدان سلع كان لبنان يستوردها من أوكرانيا وفي مقدمها القمح. وفي مراجعة لحركة التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا نتبين أن هناك خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة اوكرانيا إذ يكاد لبنان لا يصدر شيئاً بينما تصل الواردات من اوكرانيا الى نحو 354 مليون دولار كمتوسط سنوي خلال السنوات 2012- 2020 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 التالي.

أما أبرز السلع التي استوردها لبنان من أوكرانيا في العام 2020 فيأتي القمح في المرتبة الاولى بحجم يصل الى 511 ألف طن وبقيمة 119 مليون دولار أي ما يشكل نسبة 44% من قيمة الواردات وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.