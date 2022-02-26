تحضروا ... منخفض جوي جديد الاسبوع المقبل!

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يسيطر على لبنان منخفض جوي اعتيادي اليوم السبت، ليعود الاستقرار النسبي يوم غد الاحد ولغاية يوم الثلاثاء، ومن المتوقّع ان يشهد منتصف الاسبوع المقبل منخفض جوي بارد.

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة؟

السبت :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة بقاعا بين ٣ و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٠ درجات

٢- الجو : ممطر احيانا مع ثلوج على ١٦٠٠متر، الجو غائم اجمالاً مع تشكل ضباب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ - ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاحد : طقس مستقر نسبيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاثنين : طقس مستقر مع أجواء مشمسة الى غائمة جزئيا فيما الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س