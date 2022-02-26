التيار الوطني الحر في أستراليا ينظم لقاء سياسيا الكترونيا مع النائب ابراهيم كنعان

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نظّم التيار الوطني الحر في استراليا لقاءً سياسياً الكترونياً مع النائب ابراهيم كنعان تمّت خلاله مناقشة الاوضاع الراهنة في لبنان.

وعرض النائب كنعان للجهود والانجازات التي قام ويقوم بها التيار الوطني الحر على الصعيد الاصلاحي والمالي، على الرغم من الحملة الممنهجة التي يتعرض لها التيار، بدءاً بالابراء المستحيل والتدقيق في الحسابات المالية في لجنة المال، وكشف التوظيف العشوائي، ومعارضة السياسة المالية والنقدية التي اعتمدت من الحكومات المتعاقبة و مصرف لبنان، والوقوف الى جانب المودعين لاستعادة حقوقهم، وصولاً الى التمسّك بالتدقيق الجنائي.

وأكّد كنعان أن المحاسبة لا بدّ ستأتي وأن فخامة الرئيس والتيار مصرّان على متابعة التدقيق حتى اكتشاف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي.

ورأى كنعان أن الطريقة التي اعتُمدت لإدارة الشأن المالي والإقتصادي قد أثبتت فشلها ولا بدّ أن تتغيّر، وعبّر عن تفاؤله بأن التغيير آتٍ بالرغم من العوائق الكثيرة التي يستحدثها يومياً المتضررين منه.

ختم كنعان اللقاء شاكراً الحضور وداعياً اياهم الى متابعة النضال والسعي الى معرفة الحقائق ونشرها بالرغم من التضليل الإعلامي الكثيف، والى الأمل بالمستقبل والتطلّع الى التغيير الآتي.