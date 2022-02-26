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عناوين الصحف ليوم السبت 26 شباط 2022

26
FEBRUARY
2022
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الأخبار

ـ أوكرانيا وحيدةً: نريد التفاوض
ـ بوحبيب كتب وميقاتي عدّل... وشقير وافق | بيان الخارجية: الرئيس لم يكن يعلم
ـ إقرار ملتبس لخطّة الكهرباء
ـ الأمن العام «يحتجز» اللبنانيين؟

البناء
ـ الكرملين يفتح نافذة التفاوض وكييف تفتح باب الحياد… وتراجع أميركيّ في مجلس الأمن
ـ الأسد لبوتين: تصحّحون التاريخ وتعيدون التوازن الدوليّ… ومعركتنا واحدة
ـ موقف وزارة الخارجيّة يُحرج لبنان… والحكومة تتخلّى عن مسؤوليّاتها

الجمهورية
ـ لبنان يحصد تداعيات أوكرانيا
ـ بوتين: لتولّي الجيش الأوكراني السلطة
ـ خَرج الحريري أو أُخرِج.. فمن سيليه؟
ـ هل ما زالت التشكيلات القضائية صالحة؟

اللواء
ـ مجلس الوزراء «يبلع» موقف بو حبيب.. وإقرار خطة الكهرباء لجلب التمويل!
ـ الرغيف في واجهة الأزمات.. وتهويل برفع أسعار المحروقات قبل زيادة التغذية بالتيار
ـ بوتين يدعو الجيش لتولي السلطة.. وجنوده في شوارع كييف
ـ «الناتو» يكتفي بشحن الأسلحة داعياً للمقاومة.. والعقوبات تتوالى على موسكو

الديار
ـ ميقاتي نجح في احتواء ملف الكهرباء المتفجّر.. و«معمل سلعاتا» بقيَ نقطة خلاف
ـ عون لن يقدّم أوراقا مجانية لبري دون مقابل... ومخاوف من تطيير الحكومة

صحيفة النهار
ـ كييف تحت الضغط وبوتين لتولي الجيش الأوكراني السلطة
ـ واشنطن تقول إن تقدم القوات الروسية لم يكن بالسرعة المتوقعة
ـ الإتحاد الأوروبي يستهدف أصول بوتين ولافروف والأطلسي يعزز قواته
ـ الخارجية تربك "حلفاءها" والكهرباء "خطة بالزايد"

نداء الوطن
ـ وزير الخارجية لـ"نداء الوطن": "النأي بالنفس" يتعلّق بعلاقتنا بدول الخليج

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