شبكة «تفجيرات الضاحية»: الإفراج عن موقوفَين

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بعد أقل من 36 ساعة على إعلان قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات عن كشف شبكة مرتبطة بتنظيم «داعش» خططت لتنفيذ هجمات انغماسية في الضاحية الجنوبية، أفرج أمس عن اثنين من الموقوفين الأربعة، هما الفلسطينيان القاصران لؤي المدد وياسر مرعي من سكان حي الزيب في مخيم عين الحلوة، فيما لا يزال الفلسطينيان بهاء شحادة وعلي الراعي من الحي نفسه قيد التوقيف.

وكان شحادة والراعي قد سلّما عناصر فرع المعلومات في 3 شباط الجاري السترات الناسفة. وفي 17 شباط، حضرا لتسليم عناصر الفرع بنادق ومماشط وراية «داعش»، واصطحبا معهما المدد ومرعي اللذين تبيّن للمحققين أنهما لم يكونا على علم بالمخطط، لذلك أطلق سراحهما.