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للبنانيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا عبر بولندا...تعليمات للخارجية اللبنانية

25
FEBRUARY
2022
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تفيد وزارة الخارجية والمغتربين انها تلقت من سفارتنا في بولندا ومن السفارة البولندية في بيروت كتاباً حول الإجراءات والآليات المعتمدة على الحدود البولندية بالنسبة للبنانيين الراغبين بالعبور من الأراضي الأوكرانية الى بولندا في ظل التطورات الأمنية الحاصلة في أوكرانيا.
يمكن للبنانيين المتواجدين في أوكرانيا العبور عبر الحدود البولندية حتى في حال لم يكن بحوزتهم تأشيرة دخول وذلك لفترة لا تتعدى ال١٥ يوماً، كما وسيتم إعطاء أذونات دخول خاصة للراغبين بالعبور من اللبنانيين الذين بحوزتهم وثائق سفر.

تجدر الإشارة إلى أن حرس الحدود سيمنح الموافقة الفورية للعبور على الحدود بناء على لائحة بالاسماء التي ستصلهم من السفارة اللبنانية في وارسو. لذلك يرجى التواصل مع السيد قيس بدر وتزويده بصورة عن جواز السفر والاقامة في اوكرانيا لتسهيل عبور الحدود
للاستفسار- سفارة لبنان في بولندا- السيد قيس بدر: 0048664094748

أما بالنسبة للبنانيين الراغبين بالعبور عبر الحدود الرومانية فقد افادتنا وزارة الخارجية الرومانية عبر مذكرة صادرة عنها، أنه سيتم السماح بعبور حاملي جوازات السفر الصالحة، أما بالنسبة لغير حاملي جوازات سفر صالحة ، سيتم السماح لهم بالدخول بواسطة وثائق سفر طارئة.
كما وستقوم السلطات الرومانية بمنح تأشيرات دخول مجانية لرعايا الدول القادمين من أوكرانيا باتجاه رومانيا في القنصلية الرومانية في مدينة Cemauti الأوكرانية وعلى المعابر الحدودية التالية:
● معبر (solotvino) في الأراضي الأوكرانية يقابله معبر sighetu marmatiei في الأراضي الرومانية شمال رومانيا وصولا إلى مدينة Maramures الرومانية التي تبعد حوالي ٩-١٠ ساعات عن العاصمة بوخارست.
● معبر (Porbune) في الأراضي الأوكرانية يقابله معبر Siret في الأراضي الرومانية وصولا الى مدينة Suceava الرومانية التي تبعد حوالي ٦,٥ ساعات عن العاصمة بوخارست.

● معبر (Orlivka) في الأراضي الأوكرانية (والذي يعني منطقة Odesa ومحيطها) يقابله معبر Isaccea في الأراضي الرومانية وصولا” الى مدينة Galati الرومانية التي تبعد حوالي ٣,٥ ساعات عن العاصمة بوخارست.
كما وستتولى السلطات الرومانية تأمين الإقامة والطعام والمساعدة الطبية اللازمة لمدة تتراوح بين ٢٤ و ٤٨ ساعة للقادمين من أوكرانيا.

أما بالنسبة للبنانيين القادمين عبر الاراضي المولدوفية، سيتم إعفاءهم من تأشيرة الدخول، وسيتوجهون نحو مدينة ياش Iasi بعد عبور الحدود المولدوفية الرومانية والتي تبعد حوالي ٦ ساعات عن العاصمة بوخارست، حيث تم تجهيز مخيم كبير للاجئين من قبل السلطات الرومانية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعفاء كافة القادمين عبر الحدود الأوكرانية من إجراءات الحجر الصحي وذلك عند دخولهم إلى كل من بولندا ورومانيا.
للاستفسار- سفارة لبنان في رومانيا- السيد محمد أشمر: 0040751691795
ملاحظة: مدة الانتظار على المعابر الحدودية تزيد عن ٢٤ ساعة

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