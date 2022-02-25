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مصدر وزاري للـtayyar.org: لماذا نقحم أنفسنا بما نحن لسنا فيه؟

25
FEBRUARY
2022
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سأل مصدر وزاري للـtayyar.org ألا يعرف العارفون أن تحديد موقف لبنان الرسمي يعود لرئيس الجمهورية فهو يتمتع بدائرة اختصاصه بصلاحية التعبير عن سياسة لبنان الخارجية عندما تتقرر في مجلس الوزراء عملاً بنص المادة 65 من الدستور؟

وتابع المصدر:"لا أحد يملك حصرية الحفاظ على دور لبنان في الأزمات العالمية. لماذا نقحم أنفسنا بما نحن لسنا فيه؟"
وتابع المصدر:"على كلّ حال قال وزير الخارجية لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء أنه يأخذ البيان بصدره. الاتهامات يمناً ويسراً، من تدخل ومن لم يتدخل، دور هذه الجهة أو تلك، من اتصل بهذا وماذا قال لذاك... هذه مواضيع غير مهمة، أمّا المهم فهو ما ورد في البيان من كلام عالي النبرة لا فائدة منه أبداً لا في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، ولا في أي مرحلة، فأولاً نحن لا دخل لنا بالحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، وثانياً لدينا علاقات مميزة مع روسيا من الضروري الحفاظ عليها، وثالثاً التزمت الحكومة سياسة النأي بالنفس وهو أمر يجب أن تطبقه".
وختم المصدر الوزاري حديثه عبر الـtayyar.org:"كان الأجدى في أن يرد في البيان التمسك بالمبادىء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة...لبنان من مؤسسيها ويلتزم مواثيقها ويتعهد بتطبيقها، ولعل أهمّها حلّ النزاعات بين الدول بالطرق السلمية... فماذ لو قلنا هكذا؟ وما الفائدة من الادانة والتحذير وما الى هنالك؟"

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