جعجع يعلن ترشيح فادي كرم: اللبناني سيختار لبنان الذي يحبّه وليس لبنان الصواريخ والمسيّرات

A + A -

أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع خلال إعلان ترشيح الدكتور فادي كرم عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة، ان اللبناني سيختار لبنان الذي يحبّه وليس لبنان الصواريخ والمسيّرات، مشيرا الى ان في الكورة، الذي وبالرغم من خسارته في الانتخابات النيابية الاخيرة بسبب لعبة الحواصل بقي بين اهله وقام بدوره وكأنه نائب لأن النيابة بالنسبة له ليست للوجاهة و"صار الوقت" أن يحصل فادي كرم على مقعد نيابي.



وشدد جعجع على ان الانتخابات المقبلة ليست عادية بل ستحدّد مصير لبنان وهدفها إعادة لبنان "سويسرا الشرق"، وإمّا يعود لبنان وطنناً ودولة أو يكون ساحة بلا دولة ونحن بحاجة لمجموعة كبيرة تسعى وتتمكن من تحقيق العملية الإنقاذية المطلوبة وعلينا التخلي عن طريقة التصويت التقليدية.

ودعا اللبنانيين إلى الانتخاب، لأن الورقة الموضوعة في صندوق الإقتراع هي التي تغيّر، ويجب التصويت لمن يستطيع خوض عملية الإنقاذ ومن له الخبرة، من خدمك خدمة اخدمه بالمقابل ولا تعطيه صوتك "وتسلمه رقبتك".