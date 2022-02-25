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توقيف شخصين في بعلبك خلال محاولتهما سرقة أسلاك كهربائية

25
FEBRUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، وبعد أن كثرت هذه الظاهرة في عدد كبير من المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر المشددة لجميع قطعات الشعبة بغية العمل على تكثيف الدوريات في الأماكن التي تحصل فيها هذه العمليات وتشديد المراقبة لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.
 
بتاريخ 23-02-2022 وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة التي نفذتها دوريات الشعبة في منطقة البقاع، تمكنت من توقيف شخصين بالجرم المشهود في مدينة بعلبك خلال قيامهما بمحاولة نشر عمود كهرباء بواسطة منشار حديدي بهدف سرقة الاسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة. وباستجلاء هويتهما تبين أنهما: 
– ي. ر. (من مواليد عام 2005، لبناني) 
– و. ر. (من مواليد عام 2003، لبناني) 
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما وأنهما قاما بمحاولة نشر العمود بهدف سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، لكن عملية التوقيف أحبطت هذه العملية، وتم ضبط المنشار الحديدي. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقفا وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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