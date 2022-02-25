كم بلغ عدد النواب الذين عزفوا عن الترشّح؟

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وزعت "الدولية للمعلومات" تقريرًا بعنوان "64 وجهًا نيابيًا جديدًا و 15 عائدًا في انتخابات 2018 فكم سيكون عددهم في الانتخابات القادمة 44 أم أكثر؟".



وجاء في التقرير: "في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018: عزف 46 نائبًا عن الترشح لأسباب مختلفة، إما لرغبة ذاتية أو لتقديرهم ظروف المعركة وارتفاع احتمالات الخسارة أو لأن الجهة السياسية التي دعمتهم في الانتخابات السابقة تخلت عن دعمهم".



وأضاف, "وشغرت 3 مقاعد (استقالة النائب روبير فاضل - انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية - وفاة النائب بدر ونوس), وترشح 6 نواب عادوا وانسحبوا, وخاض 24 نائبًا الانتخابات النيابية وخسروا".

وتابع, "وشهد المجلس النيابي دخول 79 نائبا منهم 64 نائبا أي نصف المجلس يدخلون المجلس للمرة الأولى و15 نائبا كانوا نوابا في مجالس سابقة وعادوا في انتخابات 2018".



وأشار التقرير إلى أنّه, "في الانتخابات القادمة في العام 2022، فإن الواقع هو على النحو التالي: وفاة 4 نواب, و40 نائبًا عزفوا حتى الآن عن الترشح للانتخابات".



وأضاف أنّه, "هناك أعداد أخرى قد تعزف من الآن حتى إقفال باب الترشح في 15 آذار القادم، كما أن هناك نوابًا قد يخوضون الانتخابات ويخسرون لكن الأكيد حتى اليوم أن هناك 44 وجهًا جديدًا في مجلس النواب القادم".