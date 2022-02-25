إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!

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تلا وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي, بعد جلسة مجلس الوزراء, اليوم الجمعة, مقررات جلسة مجلس الوزراء.



وقال الحلبي أنّ: "الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الاتفاق على وجوب تطبيق القانون وهو تنظيم قطاع الكهرباء لا سيما تشكيل الهيئة الناظمة وتسوية أعضائها وفق المعايير الدولية".



وأشار إلى, "رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يومياً وتدريجياً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط".

وتابع "وضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات الذكية وتحسين الشبكة".

وأكّد الحلبي على "شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول".



وقال أنّ: "هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان".