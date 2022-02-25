living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الشباب والرياضة: كيف يتم رفعِ تسعيرة الماء والإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين.. ومَنْ يضبط الاحتكار الغذائي؟

25
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اصدر  وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس البيان الآتي :

كيف يتم رفعِ تسعيرة الماء و الإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين…و مَنْ يضبط الاحتكار الغذائي ؟

اولا : تسعيرة الماء
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لوضع خطة تعافٍ اقتصادية وفق اعتماد إستراتيجية إنقاذ مالية بدعم من صندوق النقد و المؤسسات المالية الدولية ،
و بعد طلب وضع خطة متكاملة للكهرباء ، يعمل وزير الطاقة لإعدادها و تقديمها كمشروع جاهزٍ للدرس و المناقشة ، متدرِّجاً من فائدة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع دول صديقة لإستجرار الغاز و الفيول وفق المعاهدات الدولية الناظمة ، مرفقةٍ ببرنامجٍ واضحٍ لكيفية زيادة ساعات التغذية الكهربائية و بجدول تفصيلي لكلفة الكيلوات و وضع تسعيرة مقبولة تكون بمقدور كل الناس ، مع ما تتطلبه مراحل الخطة من حماية للمنشاءات و حماية للجباية و زيادة ساعات التغذية ، من واجبي ان اسأل بإسم المواطنين ، لماذا تعرفة الكهرباء تستوجبُ إقرار خطة لرفع سعر الكيلوات ، بينما تم رفع تعرفة متر المياه ثلاث مرات من دون اي خطة و من دون علم مجلس الوزراء ، وكأننا ندرس الامور بالمفرّق و يتم تهريب قرارات و ضرائب بالجملة..!
ثانياً: تسعيرة الاتصالات
ايضاً تضجُ وسائل الاعلام و المواقع الخبرية و وسائل التواصل بتكرار خبر تصميم وزير الاتصالات على زيادة تعرفة و اسعار خدمات الهاتف الارضي و الإتصالات الخلوية و الانترنت ، في زمنٍ يعاني منه الناس من أزمات اقتصادية و مالية خانقة تزيد من الضيقات التي يعانونها.
اني ارى انه من الواجب ان يتم طرح (موضوع الاتصالات) و مناقشته تفصيلياً ، خدماتياً و وظيفياً و تكلفةً و المداخيلَ و الرواتب ، بالتوازي مع معاشات و رواتب الموظفين والعاملين في الادارات العامة ، و ان تتم معالجة موضوع الإتصالات على طاولة مجلس الوزراء و اتخاذ القرارات العادلة و اللازمة ، قَبلَ اي اجراءاتٍ تزيد من حدة الازمات التي يعانيها اللبنانيون بكل طبقاتهم ، نظراً الى الانعكاسات السلبية التي ستعاني منها كل القطاعات ، التعليمية و التجارية و الادارية و الاقتصادية و المصرفية و ما يستتبعها من خسائر و زياداتٍ مباشرة على المواطنين.
فهل نحن امام فرض ضرائب و رسوم و زيادة تعرفة قبل مناقشة الموازنة ؟ و على أي اساس ؟؟
ثالثاً : في فلتان الاسعار و جشع الاحتكار

ما قامت به وزارة الاقتصاد من عمليات دهم و مراقبة ، حقق نتائج ايجابية سرعان ما أكلها الزمن. المفروض ان تنزل {الدولة على الارض } و تفرض هيبتها ، كي لا يبقى المواطنون رهائن طمع بعض الإحتكاريين و تجّار الحرب . مرة يخطفون الناس بالطحين ومرة بالدواء و مرة بالحليب و مرة بالمحروقات واليوم يبتزونهم بالحرب الروسية الاًكورانية و خطر فقدان الزيوت و الطحين ، و نحن نناقش خطة الكهرباء ، و نسمع عن غلاء فواتير الخلوي و الانترنت ..و نتلقى الشتائم ، و نشتم مع الشاتمين .
الا يستدعي الامر ان تقول الحكومة ( الامر لي ) ؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout