وزير الشباب والرياضة: كيف يتم رفعِ تسعيرة الماء والإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين.. ومَنْ يضبط الاحتكار الغذائي؟

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اصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس البيان الآتي :

كيف يتم رفعِ تسعيرة الماء و الإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين…و مَنْ يضبط الاحتكار الغذائي ؟

اولا : تسعيرة الماء

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لوضع خطة تعافٍ اقتصادية وفق اعتماد إستراتيجية إنقاذ مالية بدعم من صندوق النقد و المؤسسات المالية الدولية ،

و بعد طلب وضع خطة متكاملة للكهرباء ، يعمل وزير الطاقة لإعدادها و تقديمها كمشروع جاهزٍ للدرس و المناقشة ، متدرِّجاً من فائدة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع دول صديقة لإستجرار الغاز و الفيول وفق المعاهدات الدولية الناظمة ، مرفقةٍ ببرنامجٍ واضحٍ لكيفية زيادة ساعات التغذية الكهربائية و بجدول تفصيلي لكلفة الكيلوات و وضع تسعيرة مقبولة تكون بمقدور كل الناس ، مع ما تتطلبه مراحل الخطة من حماية للمنشاءات و حماية للجباية و زيادة ساعات التغذية ، من واجبي ان اسأل بإسم المواطنين ، لماذا تعرفة الكهرباء تستوجبُ إقرار خطة لرفع سعر الكيلوات ، بينما تم رفع تعرفة متر المياه ثلاث مرات من دون اي خطة و من دون علم مجلس الوزراء ، وكأننا ندرس الامور بالمفرّق و يتم تهريب قرارات و ضرائب بالجملة..!

ثانياً: تسعيرة الاتصالات

ايضاً تضجُ وسائل الاعلام و المواقع الخبرية و وسائل التواصل بتكرار خبر تصميم وزير الاتصالات على زيادة تعرفة و اسعار خدمات الهاتف الارضي و الإتصالات الخلوية و الانترنت ، في زمنٍ يعاني منه الناس من أزمات اقتصادية و مالية خانقة تزيد من الضيقات التي يعانونها.

اني ارى انه من الواجب ان يتم طرح (موضوع الاتصالات) و مناقشته تفصيلياً ، خدماتياً و وظيفياً و تكلفةً و المداخيلَ و الرواتب ، بالتوازي مع معاشات و رواتب الموظفين والعاملين في الادارات العامة ، و ان تتم معالجة موضوع الإتصالات على طاولة مجلس الوزراء و اتخاذ القرارات العادلة و اللازمة ، قَبلَ اي اجراءاتٍ تزيد من حدة الازمات التي يعانيها اللبنانيون بكل طبقاتهم ، نظراً الى الانعكاسات السلبية التي ستعاني منها كل القطاعات ، التعليمية و التجارية و الادارية و الاقتصادية و المصرفية و ما يستتبعها من خسائر و زياداتٍ مباشرة على المواطنين.

فهل نحن امام فرض ضرائب و رسوم و زيادة تعرفة قبل مناقشة الموازنة ؟ و على أي اساس ؟؟

ثالثاً : في فلتان الاسعار و جشع الاحتكار

ما قامت به وزارة الاقتصاد من عمليات دهم و مراقبة ، حقق نتائج ايجابية سرعان ما أكلها الزمن. المفروض ان تنزل {الدولة على الارض } و تفرض هيبتها ، كي لا يبقى المواطنون رهائن طمع بعض الإحتكاريين و تجّار الحرب . مرة يخطفون الناس بالطحين ومرة بالدواء و مرة بالحليب و مرة بالمحروقات واليوم يبتزونهم بالحرب الروسية الاًكورانية و خطر فقدان الزيوت و الطحين ، و نحن نناقش خطة الكهرباء ، و نسمع عن غلاء فواتير الخلوي و الانترنت ..و نتلقى الشتائم ، و نشتم مع الشاتمين .

الا يستدعي الامر ان تقول الحكومة ( الامر لي ) ؟