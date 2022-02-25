living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج امهلوا الحكومة 72 ساعة لحماية الطلاب في اوكرانيا ونقلهم الى الوطن

25
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت “جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” بيانا، لفتت فيه الى أن لبنان “بلد العمى السياسي والتخبط العشوائي في المشاريع الهوائية واستصدار القوانين وردها للعب بالمزاج الشعبي. بلد الإرتهان للمصارف، وطن التعايش والحرية والديموقراطية يصم اذنيه عن سماع صراخ الطلاب الجامعيين في الخارج منذ اكثر من سنتين، متجاهلا تحكم المصارف بمصيرهم على الرغم من كل تحذيراتنا من الوصول إلى الازمة الخانقة وانسداد الأفق امام الحلول السريعة، نتيجة تصاعد التوترات والمصالح المحلية والدولية. واليوم يدفع ثمنها الطلاب، لا سيما المتواجدين في جامعات اوكرانيا وروسيا وقد مضى يومان على المعارك الطاحنة لم نلمس اي اجراء فعلي من الحكومة، خصوصا من وزارة الخارجية والمغتربين التي تصدر البيانات وهي لا تغني عن جوع”.

 

واعلنت الجمعية انها “تحذر وتمهل 72 ساعة بالتصعيد، ان لم تتخذ الحكومة اجراءات لحماية الطلاب واخراجهم عبر ممرات آمنة، وارسال طائرات الشرق الاوسط الى الدول المجاورة لاوكرانيا ليتم نقلهم الى الوطن وتوفير الدعم المادي لهم، بحيث الوضع الاقتصادي اصبح رديئا، ناهيك عن العقوبات الاوروبية على روسيا التي من شأنها منع التحويلات المالية للطلاب”.

اضافت: “لقد وصلنا إلى كارثة إنسانية واجتماعية وثقافية لا مثيل لها في تاريخ لبنان الحديث، جراء سياسة الكيل بمكيالين والصيف والشتاء تحت سقف واحد. وإرضاء لنزوة الطغمة المالية والسلطة الغائبة المتجذرة في الفساد والإفساد، يترك طلابنا الجامعيون في الخارج يواجهون المصير الأسود، حيث لا مال ولا طعام ولا امان ولا جامعات. فأين المساعدة المالية التي قدمتها إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” للطلاب في الخارج منذ سنتين؟ وقد علمنا بعد اتصالات مكثفة منذ اكثر من أسبوعين، انها في المصرف المركزي تنتظر الضمير الوطني لتحويلها اقله إلى الطلاب في اوكرانيا وروسيا، ونطالب المسؤولين بتحويلها فورا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout