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نقابة الصيادلة تعيد فتح صيدلية بالقوة

25
FEBRUARY
2022
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أعلن المكتب الاعلامي لنقيب الصيادلة جو سلوم انه “بعدما قام رئيس بلدية الغبيري معن الخليل بإقفال صيدلية “كنانا” في منطقة الجناح بالقوة، بطريقة غير قانونية، على خلفية نزاع بين البلدية وصاحب المبنى مقر الصيدلية، وهو امر غير قانوني، لأن الصيدلية تحمل رخصة قانونية من وزارة الصحة، علما أن الإقفال تم على طريقة استيفاء الحق بالذات من دون قرار قضائي بذلك، وان الاقفال لم يطل المحلات التجارية الأخرى في المبنى عينه. اتصل صاحب الصيدلية علي قشمر بنقيب الصيادلة وأعلمه بفعل الإقفال القسري، فسارع سلوم وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصيادلة للتضامن مع زميلهم، منفذين إعتصاما أمام الصيدلية، حيث تجمهر أيضا عدد من سكان المنطقة الذين استنكروا هذا الفعل”.  

واشار المكتب في بيان إلى أن “النقابة أمهلت رئيس بلدية الغبيري مدة نصف ساعة لإزالة المخالفة وإعادة فتح الصيدلية. وعندما لم يستجب الخليل لطلبها، طالب النقيب سلوم من الصيدلي قشمر إعادة فتح الصيدلية ومزاولة عمله بشكل طبيعي”.  

واعتبر سلوم، من داخل الصيدلية، أن “مثل هذه الأفعال لا تؤذي الصيادلة فقط ولكن المرضى على حد سواء الذين هم بحاحة للدواء”، رافضا “التطاول على أي صيدلي يؤدي عمله تحت سقف القانون”. 

بعدها، توجه الصيدلي قشمر الى مخفر بئر حسن وقدم شكوى بما حصل. 

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