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استعدوا للـ week end .. هكذا سيكون طقس لبنان

25
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا، ويحذر من تكون الجليد في المناطق الجبلية خلال الليل بدءا من ارتفاع 1600 متر.


وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح ناشطة وأمطار غزيرة أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجيا.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وحبات من البرد ، كما تنشط الرياح وتشتد احيانا لحدود 60 كلم/س بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.


السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويتحسن الطقس تدريجيا، ويحذر من تكون الجليد في المناطق الجبلية خلال الليل بدءا من ارتفاع 1600 متر.


الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الليل.


الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 6 الى 10 دراجات، في الداخل من 7 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 60 كلم/س .

- الانقشاع: متوسط، يسوء على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%
- حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,12
- ساعة غروب الشمس:17,31

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