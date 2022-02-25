شركة IDM لخدمات الإنترنت: تصحيح تعرفة الخدمة للأفراد ابتداء من 01 آذار 2022

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تعلن شركة IDM لخدمات الإنترنت أنها، ولكي تتمكّن من مواصلة عملها وتقديم الخدمة لعملائها في ظلّ الأزمة الرّاهنة، قرّرت تصحيح تعرفة اشتراك الخدمة للأفراد، وذلك عبر مضاعفة السّعر الحاليّ بالمُعامل (coefficient) 1.3 ابتداء من الأوّل من شهر آذار 2022.

وقد بات تصحيح سعر خدمة الانترنت للأفراد أمرا ضروريًّا لتفادي الانقطاع ولمتابعة تقديم الخدمة للعملاء بنفس المستوى المعهود منذ تأسيس الشركة. وينتج هذا التصحيح عن أسباب باتت معروفة وهي خارجة عن إرادة الشركة، منها تدنّي القيمة الشّرائية للّيرة اللبنانية الذي جعل من التعرفة المعتمدَة غير كافية لتغطية نفقات الشركة التشغيلية التي يُدفع القسم الأكبر منها بالدولار النقدي. وتشمل هذه النفقات على سبيل المثال قطع الصيانة المختلفة للمعدّات والموجودات، إضافة إلى الكلفة الباهظة التي تُدفَع لتأمين الطاقة عبر المولّدات الخاصة.

ومن الجدير ذكره أن تصحيح التعرفة الذي تعلنه الشركة اليوم، تمّ تحديده بشكل مدروس لكي لا يصبح عالة على العملاء، إذ إنّ الشركة على علم بالعبء الثقيل الذي يرزح تحته الشعب اللبناني والاقتصاد المأزوم. علاوةً على ذلك، تجدر الاشارة الى ان الجدول الذي أعدّته وزارة الاتصالات لتصحيح تعرفة الإنترنت يتضمّن مضاعفة التعرفة بالمُعامل 2,5، إلّا أن الشركة ارتأت ألّا تعمل به في الوقت الراهن، وأن تحتسب تصحيح التعرفة دونه عبر القيام بتصحيح معتمدة المُعامل 1,3 لتفهمّها للأوضاع الصعبة الراهنة. فعلى سبيل المثال، ستبلغ قيمة تعرفة باقة ADSL بسرعة 4 MB وقدرة 50 GB، والتي كانت 31 ألف ليرة، سعر 46 ألف ليرة لبنانية فقط بعد التصحيح. وفي نفس الإطار، ستبلغ قيمة باقة ADSL بقدرة 300 GB حوالي 130 ألف ليرة بدل 100 ألف ليرة.