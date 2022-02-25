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عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 شباط 2022

25
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الأخبار

Хватит | كفى!
ضربة خاطفة للجار «العنيد»: روسيا «تُصحّح» التاريخ بأدواتها
الخارجية تدين «الاجتياح» الروسي: اشهدوا لنا عند واشنطن!
‫إعلام العدو: «حسّان» اخترقت الوعي لا الأجواء فقط
‫أملاك الدولة العقارية: ربع مساحة لبنان فريسة للمصارف والنافذين

البناء

بوتين يحسم نصف الحرب في يومها الأول بتفكيك البنية العسكريّة الأوكرانيّة
النقطة الحرجة في العقوبات وتوازن الرعب: «سويفت» مقابل إمدادات الغاز
حردان وحجازي: لرفع الحاصل الوطنيّ ولحماية المقاومة والوحدة والسلم الأهليّ

نداء الوطن

لبنان يدين "الاجتياح" الروسي ويعاني "الأمرّين": غلاء وتضخّـم!

اللواء

الإنقسام الوزاري يهدّد خطة الكهرباء رغم تحذيرات البنك الدولي
عون يستعجل شركة التدقيق .. وتهافت على الخبز والمحروقات

الديار

الحرب في اوكرانيا تشغل العالم.. ولبنان يتبنى موقفاً «منحازا» بضغط اميركي
السنيورة يزيد «الارباك» في الساحة السنية..ودار الفتوى مقتنعة بموقفه ولكن..!
معلومات سورية تعزز المخاوف من «داعش».. وشنكر يفضح «صفقة الترسيم»؟

الجمهورية

بيان الخارجية يفجر أزمة رئاسية
أوكرانيا في قبضة بوتين
حرب أوكرانيا تخلط الأوراق محلياً ودولياً ً..وخطة الــكهرباء الى المربع الأول؟

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