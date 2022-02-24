مي خريش للـtayyar.org: نحاول تحريك العقول بدلاً من تحريك الغرائز

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يوم السبت المقبل سيبصر "لبنان المدني" النور وهو مؤتمر للتيار الوطني الحر مع شخصيات مستقلة حول ضرورة العمل للانتقال الى الدولة المدنية.



وفي هذا الاطار أكدت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش للـtayyar.org أن مؤتمر "لبنان المدني" يأتي اليوم مع أن الفكرة وُلدت منذ عامين لكن الظروف الصعبة في البلاد أكان لناحية احتجاجات 17 تشرين أو للناحية الصحية حالت دون انعقاده، مشددة على أهمية أنه لا يأتي بأهداف انتخابية لأنه ليس مؤتمراً حزبياً إنما يأتي بالشراكة مع شخصيات مستقلة للخروج من أزمة نظام كبيرة يعاني منها لبنان جرّاء الطائفية الموجودة.

وقالت خريش لموقعنا:"المؤتمر مساحة حوار وتلاقي وسيطرح كيفية الوصول الى تحقيق الدولة المدنية خصوصاً أنه من صلب ميثاق التيار الوطني الحر وضمن مشروعه لتطوير النظام السياسي للبنان".



وختمت خريش بالقول:"نحن كتيار ذاهبون الى التلاقي والحوار عشية الانتخابات بينما غيرنا ذاهب الى التقوقع وزرع الخوف بين اللبنانيين وتحريك الغرائز... نحن نحاول تحريك العقول للتشارك بما فيه خير لبنان".