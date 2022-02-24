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عقدت لجنة البلديات في هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر بالتعاون مع اللجنة المركزية للبلديات ورشة عمل حول دور البلديات والمخاتير في الإنتخابات النيابية في مركز الهيئة - جونيه.

شارك في اللقاء رؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير المنتسبين للتيار، الوزيرة السابقة ندى البستاني خوري، عضو المكتب السياسي الأستاذ جوزف فهد، اعضاء هيئة ومجلس قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر وعضو المجلس الوطني لشؤون البلديات المحامية ميراي ابي عساف.

بداية كلمة ترحيب من منسق قضاء كسروان الفتوح الاستاذ داني ضو بعدها كلمة للوزير السابق غابي ليون عن الامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

مداخلة لنائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي عن الإنتخابات النيابية وأهمية المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد عبر تطبيق زوم.

واخيرا شرح عن دور اللجنة المركزية وعملها من قبل عضو اللجنة الاستاذ ايلي فغالي ومنسق اللجنة الاستاذ روجيه باسيل.