وزارة الخارجية إتخذت هذه الخطوات...في سياق متابعة الازمة الاوكرانية

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في إطار متابعة الازمة الاوكرانية، قامت وزارة الخارجية والمغتربين لتاريخه بإتخاذ الخطوات التالية:

1- انشاء خلية أزمة برئاسة الوزير تضم المختصين في الوزارة وسفراء لبنان في الدول المعنية (اوكرانيا وروسيا) ودول أخرى صديقة (بولندا، رومانيا) لتبادل المعلومات واقتراح الخطوات اللاحقة الواجب إتخاذها.

2- انشاء رابط الكتروني وخط ساخن لتسجيل وإحصاء عدد الرعايا اللبنانيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا:

https://mfa.gov.lb/Ukraineform

3- العمل مع الدول المعنية (روسيا، أوكرانيا، بولندا، رومانيا) على تأمين ممرات آمنة او المغادرة جوّاً وفقاً لتطور الحالة الأمنية.

4- استدعاء سفراء كل من روسيا ،أوكرانيا، بولندا ورومانيا للتباحث معهم بالأزمة وابلاغهم موقفنا الرسمي ، وطلب تسهيل المغادرة الآمنة للرعايا اللبنانيين الراغبين والمقيمين في أوكرانيا.