الرئيس عون بحث مع بوحبيب إجراءات تأمين سلامة اللبنانيين في أوكرانيا...ومولوي: غدا سأسلم مجلس الوزراء دراسة "الميغاسنتر"

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اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب وتداول معه في أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والإجراءات الاحترازية الواجب اعتمادها لتأمين سلامتهم وتوفير الحاجات الضرورية لهم، مشددا على ضرورة إبقاء التواصل قائما معهم لمتابعة أوضاعهم ومواكبة التطورات وما يمكن اتخاذه من إجراءات عند الضرورة بالتعاون مع سفارات الدول الصديقة في أوكرانيا. واكد الوزير بوحبيب للرئيس عون ان الوزارة تجري الاتصالات اللازمة في هذا الاطار لمتابعة أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم هناك.

الوزير مولوي

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه لاخر التطورات على الساحة الداخلية بالإضافة الى تفاصيل عمل القوى الأمنية لجهة مكافحة الارهاب والمخدرات وتحرير المخطوفين، بالإضافة الى التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لانجاز الانتخابات النيابية.

وبعد اللقاء، صرح الوزير مولوي للصحافيين فقال:

"تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري ووضعته بتفاصيل العملية الأمنية الكبيرة التي أدت الى كشف وتوقيف 3 عمليات تفجير إرهابية كان مخططا لها. وقد وضعت فخامة الرئيس بتفاصيل هذه العملية النوعية التي قامت بها قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات كما وضعته بتفاصيل عمل قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات في كافة الملفات التي لها علاقة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومكافحة المخدرات وتحريرالمخطوفين. لقد تطرقنا الى تفاصيل كل العمليات التي تقوم بها القوى الأمنية والتي اتابعها شخصيا. وبالمناسبة هنأ فخامة الرئيس قوى الامن الداخلي على هذا الإنجاز الكبير و اثنى على الجهود التي يبذلها عناصرها في كل المجالات الأمنية".

أضاف: "كما تطرقت وفخامة الرئيس الى اخر التحضيرات التي نقوم بها لانجاز العملية الانتخابية بدقة وسلاسة وشفافية كي يتمكن جميع المواطنين من الوصول الى أقلام الاقتراع سواء في الداخل او الخارج. ووضعته في أجواء ما تم تحقيقه بالأمس بالنسبة لتسهيل اقتراع المنتشرين خارج الأراضي اللبنانية وقد كان فخامة الرئيس مرتاحا لكل التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي اتابعها لانجاز هذا الاستحقاق بنجاح".

سئل: عن موعد عرض دراسة "الميغاسنتر" على مجلس الوزراء، فأجاب: سنعرضها في اول جلسة له غدا.

سئل: هل يمكن ان يكون هناك "ميغاسنتر" من دون بطاقة ممغنطة؟ فأجاب: هذا الموضوع سبق ان قلت رأيي فيه اكثر من مرة. انا سأضعه لدى مجلس الوزراء بناء لطلبه، وهو سيقرر ما يلزم.

سئل: هل سيكون "الميغاسنتر" على طاولة مجلس الوزراء غدا، أجاب: كلا، غدا سأسلم رئاسة الحكومة الدراسة.