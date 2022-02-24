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ميقاتي ترأس اجتماعاً بحث في مشاريع البنك الدولي: نعمل لاعتماد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالادارات العامة

24
FEBRUARY
2022
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي مع لبنان، شارك فيه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه وعضوية كل من مدير الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط وشمال افريقيا ستيفان كوبرلي، مدير قطاع الاقتصاد الكلي للتجارة والاستثمار مارسيلو استيفاو، المدير الاقليمي للأنماء المتوازن للقطاع المالي والمؤسسات ندير محمد، مدير إدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا آيات سليمان، في حضور النائب نقولا نحاس، ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وتم خلال الاجتماع البحث في واقع الاقتصاد في لبنان، ومجالات التعاون والمساعدات التقنية والفنية التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان في ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، والبنى التحتية وخصوصا الكهرباء والمياه والبيئة.

وبعد اللقاء قال كومار جاه: "هناك بعثة من البنك الدولي تزور لبنان وتضم مديرين مسؤولين عن التنمية، والبيئة والتغيير المناخي، وعن القطاع الاقتصادي والتجاري وهي في لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني واعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطوير الاصلاحات الهيكلية الأخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه. لبنان في حاجة الى ايلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الاصلاحية مع الأطراف المعنية للتوصل الى اقرارها وتبنيها، كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا نرغب برؤية تبني خطة للكهرباء في أسرع وقت ممكن لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء".
وكان الرئيس ميقاتي قد شارك عبر تطبيق "زوم" في "منتدى المشرق للتحول الرقمي" الذي يضم لبنان، الاردن والعراق وينظمه البنك الدولي.

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة تحدث فيها عن أهمية التحول الرقمي في محاربة الفساد في الادارات وعن أهميته في تحقيق طموح الشباب في لبنان والمنطقة. وأعلن أن الحكومة تعمل عبر لجنه وزارية لاعتماد الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي في الادارات العامة".

كما تحدثت في المؤتمر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر التي شرحت العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لاقرار وتطبيق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي مفندة كافة مبادئها، مؤكدة انها "تركز بشكل اساسي على اراحة الشعب اللبناني، باعتبارها حجر الزاوية لأي عملية نهوض، كون التحول الرقمي يشكل الممر الاساس لاصلاح الادارة العامة، واعتماده سيؤدي حتما لتحسين فوري في حياة المواطنين عبر تقديم خدمات الكترونية سريعة وشفافة تغنيهم عن المرور بالقنوات العادية التي للاسف ما زال الفساد يستشري فيها".

وعن مجالات التعاون بين بلدان المشرق المشاركة في المنتدى، أشارت الى وجوب التعاون التقني بين البلدان الصديقة والشقيقة خصوصا بعد تحول العالم الى قرية صغيرة، مقترحةً في هذا الاطار انشاء منصة مشتركة لاكاديمية رقمية تعنى بتطوير المهارات في الدول المشاركة في تلك المنصة لمشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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