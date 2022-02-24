اللبنانيون في اوكرانيا.. ما مصيرهم؟!

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كشف رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا علي شريف، عن حالة هلع في صفوف الجالية اللبنانية في ظل التطورات العسكرية القائمة، مشيراً إلى أن العدد هو بحدود 4300 من ضمنهم نحو 1000 من الطلاب، لافتاً إلى أن أكثر ما يقلق فعلياً هو وضع الطلاب، نظراً إلى أنهم لا يملكون الخبرة اللازمة للتعامل مع هكذا ظرف.



وفي حين أشار شريف إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين اكتفت بإلغاء فحص الـ PCR لمن يرغب في العودة منذ بداية الأزمة بينما المطلوب كان القيام بما هو أكبر من ذلك، لفت إلى أنه في تواصله مع أبناء الجالية يطلب منهم التجمع ضمن مجموعات من أجل سهولة التواصل معهم والعمل على مساعدتهم، بالإضافة إلى دعوتهم إلى الهدوء كما أعلن عبر النشرة.



وأوضح شريف أنه حتى الساعة ليس هناك من قلق على المدن الرئيسية، على عكس ما هو الحال في المدن الحدودية، لافتاً إلى أن السفارة اللبنانية وضعت مجموعة من الأرقام من أجل التواصل معها، معرباً عن أسفه لأن ليس هناك من يريد على الإتصالات منذ الساعة الخامسة والنصف فجراً.