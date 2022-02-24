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الطقس غداً ماطر بغزارة.. ماذا في التفاصيل؟

24
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد، ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:
 
– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).
 
– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود 75 كم/س، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس/ الجمعة مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1400 متر.
 
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد، ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
 
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة و انفراجات واسعة نهارا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .
 
الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.
 
– الحرارة على الساحل من 11 الى 15 درجة، فوق الجبال من 4 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.
– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20و 55 كلم/س، تشتد لحدود ال75 كلم/س .
– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 85%
– حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,12
– ساعة غروب الشمس: 17,31
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