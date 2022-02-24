لماذا يجب أخذ لقاح الحمى الصفراء قبل السفر إلى أفريقيا؟ (د. حنينا أبي نادر)

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الحمى الصفراء هي مرض وبائي يهدد الحياة ينتشر بواسطة البعوض، ويمكن أن تسبب الحمى، وألم الرأس والغثيان. كما يمكن أن تسبب التهاب العضلة القلبية والقصور الكلوي والنزيف. إن علاماتها على الجلد هي احمرار ، فرفرية (طفح جلدي نزفي) واحتمال اليرقان (التهاب الكبد).

يعاني العديد من الأشخاص المصابين أيضًا من عدم انتظام دقات القلب وانخفاض درجة حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم. قد يكون الإنعاش بواسطة السوائل وإدارة جهاز التنفس الإصطناعي مع الأدوية الفعالة في الأوعية من العلاجات المعتمدة.

يمكن أن تصل نسبة الوفيات إلى 70٪ في غضون 10 أيام من مراحل التسمم. سيموت واحد من أصل 5 من المصابين باليرقان. تكون المخاطر أعلى عند أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. إن اللقاح لمن هم فوق 9 أشهر هو أفضل وقاية قبل 10 أيام من وقت السفر. قد تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة بعد 10 سنوات. اللقاح متوافر في لبنان في اليوم ذاته. للحجز يرجى واتس اب على الرقم 877878/71. كما سيتم إعطاء ورقة موثقة.