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الأنباء الكويتية: جنبلاط في اجتماع المجلس المذهبي: «المقاومة» وحلفاؤها مشروع إلغائي لا يعترف بأحد

24
FEBRUARY
2022
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الأنباء الكويتية: عامر زين الدين-

اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «المقاومة» وحلفاءها بأنها مشروع لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي.

وقال في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في دار الطائقة الدرزية - فردان، «كانت مسيرة طويلة معكم ومع سماحة الشيخ نعيم حسن، كنا فيها وسنبقى مؤيدين لوحدة الصف بتنوعه، ولأجل كل المشاريع الإنمائية والخيرية للطائفة المعروفية العربية الدرزية في لبنان، وفي مواجهة الاستحقاقات المقبلة ان شاء الله. والاستحقاق المقبل هو الانتخابات النيابية، لا بأس! إنها انتخابات سنحافظ فيها على التنوع وعلى وحدة الصف، لكن أيضا في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الأمر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع المقاومة وحلفاءها هو مشروع إلغائي في الأساس لا يعترف لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات ولا بأحد، وهذا ما نشهده في كل اليوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا إلا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع».

بدوره، اكد شيخ العقل للطائفة الشيخ سامي أبي المنى «استعدادنا للقيام بالدور المنوط بنا على مستوى البيت الداخلي وعلى المستوى الوطني، بالتكامل مع القيادة السياسية، حريصون كل الحرص على جمع الشمل ووحدة المجتمع وحفظ رسالة التوحيد، حرصنا الدائم على احترام التنوع الوطني والنظر بعين الحكمة والتبصر إلى خصوصية الجبل، تاريخا وتراثا ونموذجا راقيا للعيش المشترك والقيم الوطنية، مؤكدين على واجب المشاركة الفعالة والمسؤولة في الاستحقاق الانتخابي القادم لانتخاب من هو الأفضل بما يؤول إلى تأمين حقوق الناس وصيانة الدولة وبناء مؤسساتها وتحديثها، ومحذرين من مغبة استغلال هذا الاستحقاق لتجاوز تلك الوحدة النموذجية وتلك القيم الاجتماعية والوطنية، والمس بالسلم الأهلي والبناء الاجتماعي المتين الذي بنيناه معا على مدى سنوات وعقود».

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