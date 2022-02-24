الوطن السورية: عدوان إسرائيلي جديد على محيط القنيطرة

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شن العدو الإسرائيلي أمس عدواناً جديداً طال عدداً من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع أضرار مادية، في وقت كثف الجيش العربي السوري من عمليات تمشيط البادية بتغطية نارية كثيفة من الطيران الحربي، بعدما كثفت خلايا تنظيم داعش الإرهابي من وجودها ببعض قطاعات البادية خلال الأيام الأخيرة بدعم من الاحتلال الأميركي، في حين قصفت قوات الاحتلال التركي قرى بريف تل تمر، ضمن ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال مصدر عسكري: إنه «حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من صواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».

وفي 16 من الشهر الجاري، اعتدى العدو الإسرائيلي بصواريخ أرض- أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.

من جهة ثانية، قال مصدر ميداني لـ«الوطن»: إن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي الغربي، دكت برمايات مدفعية وصاروخية مواقع لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه، في خربة الناقوس والسرمانية بسهل الغاب، في حين دكت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب، بالمدفعية الثقيلة نقاطاً للإرهابيين، في بينين وفليفل والفطيرة وكفرعويد وسفوهن. معارة النعسان بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وبيَّنَ المصدر، أن استهداف الجيش للإرهابيين بريفي حماة وإدلب، كان رداً على خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد»، واعتدائهم صباح أمس على نقاط عسكرية في محاور بريف إدلب الشرقي.

وفي البادية الشرقية، واصلت الوحدات المشتركة من الجيش والقوات الرديفة، عمليات تمشيط واسعة لقطاعات المنطقة، من خلايا تنظيم داعش، بتغطية نارية كثيفة من الطيران الحربي السوري والروسي المشترك.

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الطيران الحربي شن غارات مكثفة أمس على مواقع للدواعش ببادية الرقة محققاً فيها إصابات دقيقة، موضحاً أن خلايا التنظيم التي تتلقى دعماً من قوات الاحتلال الأميركي، كثفت وجودها ببعض قطاعات البادية خلال الأيام الأخيرة، لكنها جوبهت بنيران الوحدات المشتركة من الجيش والقوات الرديفة، وبغارات الطيران الحربي، وهو ما كبدها –ويكبدها- خسائر فادحة.

في المقابل، أفادت مصادر إعلامية معارضة، بأن قوات الاحتلال التركي قصفت بالصواريخ والمدفعية قرى الدرارة والخشمة والطويلة وتل شنان بريف تل تمر، ضمن ريف الحسكة الشمالي الغربي.

من جانب آخر، أكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين بمحل خرداوات في بلدة الحسينية بمنطقة وادي بردى، حسب «سانا».