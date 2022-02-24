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الجمهورية: "إسرائيل" تهدد لبنان

24
FEBRUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حذّر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، «حزب الله» وزعيمه السيد حسن نصرالله من «إجراء الحسابات الخاطئة بالنسبة لإسرائيل».

 

ويأتي كلام غانتس بعد ايام على إطلاق «حزب الله» مسيّرة باتجاه الأجواء الإسرائيلية، حيث قال خلال مؤتمر في كلية «تيل حاي» بالمنطقة الشمالية: «إنّ الحساب قد يقدّم إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين».

 

وأضاف انّ «منظمة «حزب الله» "الإرهابية" تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين.. هؤلاء المواطنون العزّل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية».

 

وخَلص الى القول «إن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برًا وبحرًا وجوًا».

 

من جهته، استبعد قائد قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان الجنرال ستيفان ديل كول، تدهورًا للأوضاع على الحدود مع إسرائيل رغم الأحداث التي يشهدها جنوب لبنان بين حين وآخر. وقال في حديث لقناة الغد إنه منذ العام 2006 لم يحدث في جنوب لبنان أي حادث أمني كبير وانّ سكانه يتمتعون بهدوء نسبي.

 

بدوره، تطرّق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي إلى إطلاق «حزب الله» مسيّرتين الى إسرائيل، وقال إنه لم يلاحظ أية نية لدى الجانبين في التصعيد.

الجمهورية
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