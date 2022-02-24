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أسرار الصحف ليوم الخميس 24 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت جهات أمنيّة عن معنى تفعيل شبكات تنظيم داعش في لبنان للعمل مجدداً، خصوصاً أن التفعيل في سورية والعراق يرسم علامات استفهام حول الدور الأميركي لتبرير بقاء القوات الأميركية في البلدين. فهل للتفعيل في لبنان صلة بتأجيل الانتخابات بعد اليأس من الفوز بها؟

 

خفايا

قال مصدر على صلة بالملف الانتخابي إن إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزمه إدارة معركة انتخابيّة لوراثة الرئيس سعد الحريري تأتي بالتشاور مع السفارتين الأميركية والسعودية بعد اليأس من وراثة المجتمع المدنيّ للحريريّ، لكنها أيضاً تواجه ردوداً سلبيّة لدى كوادر وجمهور المستقبل.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إعتبر مصدر متابع ان صفقة التشكيلات والتعيينات القضائية المرتبطة بالتحقيق بانفجار المرفأ باتت جاهزة بانتظار الاتفاق على التوقيت وانجاز بعض الشروط الشكلية وهذه المرة ميقاتي بات معنياً.

تبين ان الزيادة على رسوم المياه لم تقتصر على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بل تم تطبيقها برضى احزاب ومرجعيات سياسية في البقاع والجنوب والشمال.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
يتردد أن مرجعاً هدّد قاضياً بمنصب ممتاز، لو أقدم على إجراء ما يعارضه بقوة..


لغز
هدّد وزراء بإجراء في حال أقرت زيادة التعرفة على الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تحرّك ميداني واسع

ستتخذ نقابات المهن الحرة قراراً بتحرّك ميداني واسع اذا رفضت السلطة السياسية الإستجابة لمطالب اتفق على التقدم بها لإنقاذ ودائعها وصناديقها.

 

زيارة لوفد من شركة دولية مكلّفة بملف أساسي

يزور لبنان في الأيام المقبلة وفد من شركة دولية مكلّفة بملف أساس للتأكد من تسليمها كل المستندات التي طلبتها.

 

تغيير طفيف

خلافاً لما يُشاع لا تغيير كبيراً في الوجوه النيابية المعتمدة لدى تنظيم فاعل إنما قد يشهد تغييراً طفيفاً.

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