إيطاليا تنهي حالة الطوارئ المفروضة في 31 آذار

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنهي في 31 آذار المقبل حالة الطوارئ التي كانت فرضتها للمرة الأولى قبل قبل عامين للحد من تفشي وباء كورونا. وتعتزم البلاد بداية من نيسان تخفيف الكثير من الإجراءات التي فرضتها للحد من انتشار العدوى. وعلى سبيل المثال، سيتم تدريجيا إلغاء القيود المفروضة على دخول غير الملقحين العديد من الأماكن، بدءا بالفعاليات التي تقام في أماكن مفتوحة على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د.ب.أ.). وسيتم إلغاء قواعد ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة أيضا. وستظل المدارس مفتوحة دون متطلبات الحجر الصحي للمخالطين. كما سيتم إلغاء إلزام التلاميذ بوضع كمامات عالية الجودة من طراز "إف إف بي 2".