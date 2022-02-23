حمية: لن أقبل بخطة نقل لا تطال كل الأراضي اللبنانية وهي تنطلق من العاصمة وجوارها

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علق وزيرُ الأشغال العامة والنقل علي حمية، على الإطار التأسيسي لخطة النقل العام التي يعمل عليها، والتي عرضها أمامَ ممثلينَ من البنك الدولي، مؤكدا أن "الخطةُ تنطلقُ من العاصمةِ وجوارِها، ونحن لا نستهدف منطقة جغرافية معينة، والخطة لن أقبل بها إن لم تطل كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء".



وأكد في تصريح تلفزيوني، أن الدولة لن تنفق أي فلس، وجزء أساسي الاستثمارات يجب أن يكون من القطاع الخاص، فالشراكة بين القطاعين مهمة، فالقطاع العام ينظم، والقطاع الخاص ينظم، وتلقينا وعودا من صندوق النقد الدولي ببناء كل عوامل البنية التحتية".