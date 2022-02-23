وزارة الخارجية والمغتربين توضح: لم يتم حذف الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان

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يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح ما يلي ردا” على الشائعات التي سرت اليوم، وتناولتها العديد من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية، عن حذف المكتبة الرقمية التابعة للامم المتحدة الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك :

١.لم يتم حذف الرسالة ويمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي:

HTTPS://DIGITALLIBRARY.UN.ORG/RECORD/3957927?LN=EN

٢. شكلت الرسالة ردا” ملائما” على المزاعم الاسرائيلية ودفاعا” عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية.

٣. لم يرد في مضمون الرسالة، كما هو واضح، أي ذكر للخطوط التي تداولها الاعلام.

٤. تأسف الوزارة لاستمرار التشويش وبث شائعات كاذبة تتناول الرسالة المذكورة أعلاه خصوصا” ومفاوضات ترسيم الحدود عموما”، وتأمل من المهتمين والمتابعين عدم تصديق هذه المصادر، كما تتمنى على وسائل الاعلام التأكد من صحة الاخبار قبل بثها وتداولها لانها تسيئ لصورة لبنان وتلحق الضرر بمصالحه.