living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حطيط لtayyar.org: هذان السيناريوهان المطروحان لسحب الرسالة عن موقع الأمم المتحدة

23
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مصادر مطّلعة على أجواء بعبدا لـلـtayyar.org:
الرسالة اللبنانية للأمم المتحدة في موضوع ترسيم الحدود كُتبت بخطوط من سيادة، وحطيط لموقعنا: هذان السيناريوهان المطروحان لسحب الرسالة عن موقع الأمم المتحدة

 

 أكدت مصادر مطّلعة على أجواء قصر بعبدا لموقعنا أن الرسالة التي تقدّم بها لبنان الى الأمم المتحدة في ردّه على الرسالتين الاسرائيليتين في موضوع ترسيم الحدود، كُتبت بخطوط من سيادة وأصبحت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة وإن كانت سُحبت عن موقع البحار فتُسأل عن ذلك الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر:"لا سفيرتنا أمل مدللي طلبت سحبها ولا الحكومة اللبنانية ولا وزارة الخارجية وبالتأكيد لا رئاسة الجمهورية". وقالت المصادر:" وإن سُحبت الرسالة من المنصّة فهذا لا يعني أنها لم تعد وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، خصوصاً أنها تؤكد حقوق لبنان وتفسَّر كما يجب أن تُفسَّر بأن الموقف اللبناني التفاوضي قويّ".
وأكّدت المصادر المطّلعة على أجواء قصر بعبدا لموقعنا أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أتى وطرح مواضيع قيد الدرس وسيعود بمقترحات عملية معزّزة بخرائط، "فإن كانت تتوافق والسيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا نعتمدها ويكون ما كان من أن يصبح لبنان دولة غازية، أما اذا لم يعد غير بما هو مقبول فسنقول ما يجب أن نقوله".

الى ذلك أكد الباحث الاستراتيجي العميد أمين حطيط للـtayyar.org أن هناك سيناريوهين يمكن أن يكونا قد حصلا... وأضاف:"الأول أن يكون الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين هو من طلب سحب الرسائل الثلاث مجتمعة، أي رسالتي اسرائيل والرسالة اللبنانية ليختبر لبنان في موقفه الأخير من المسألة، فاذا طلب ردّها يكون اتجاه، واذا سكت على الموضوع يكون اتجاه آخر".
وأردف حطيط:"السيناريو الثاني هو أن تكون اسرائيل هي التي طلبت سحب رسالتيها وهو حقّ لها، وطلبت كذلك سحب الرسالة اللبنانية لأنها كانت ردّاً على الرسالتين.
أما ما حكي عن فرضية وجود قرصنة فهي منخفضة الاحتمال فلو كان الأمر كذلك لكان عولج خلال دقائق وهذا ما لم يحصل وقد مضى 24 ساعة على الموضوع".
وختم حطيط بالاشارة الى أن لبنان لا يزال ينتظر العرض الخطّي من هوكشتاين الذي من المفترض أن يأتي في غضون أسبوعين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout