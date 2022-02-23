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عبد الساتر يستقبل جنبلاط ونجله: لتكريس العيش الواحد في الجبل

23
FEBRUARY
2022
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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في مركز مطرانية بيروت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط ونجله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائب العام المونسينيور اغناطيوس الاسمر وعضو مجلس القيادة في الحزب المحامي وليد صفير .
الزيارة كانت في اطار استكمال التواصل والتعاون في الظروف الراهنة التي يمرّ بها لبنان، وبهدف تكريس العيش الواحد في الجبل كما العمل على تفعيل التواصل الاجتماعي بين أبنائه، والتعاون من أجل الابتعاد عن التطرف وعن كل ما يساهم بالتفرقة وافتعال التشنجات بين أهله. كما تطرق اللقاء إلى الهواجس الاقتصادية والاجتماعية والبحث في حلول انمائية قد تساهم في استقطاب أهل الجبل للإقامة الدائمة فيه، إذ إن الأساس يبقى بالإيمان بلبنان الرسالة، لبنان الموحد بمختلف أطيافه.

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