وزارة الاقتصاد: تنظيم محاضر ضبط بحق محلات تجارية مخالفة في الكورة وبشري ومرجعيون

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن "مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة في مناطق الشمال والجنوب والبقاع. ففي الكورة، نظم المراقبون محضري ضبط بحق محلي سوبرماركت لعدم اعلان الاسعار وزيادة نسب الارباح. وفي بشري، سطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب متجر لزيادة الاسعار، وأنذروا عددا من المخالفين. اما في مرجعيون فنظم المراقبون محضري ضبط بحق محلي ميني ماركت لعدم اعلان الاسعار".



وأكدت الوزارة استمرارها في "التشدد بضبط المخالفات في الاسواق واحالتها امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين".