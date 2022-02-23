مولوي: إنجاز نوعي لشعبة المعلومات بالقبض على جماعة ارهابية تكفيرية

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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اليوم مؤتمرًا صحافيًا في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلن فيه عن "إنجاز نوعي لشعبة المعلومات تمثل بإلقاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شبانًا في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات، تحتوي على قذائف صاروخية وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية كانت ستسقط الكثير من الضحايا".

وعرض مولوي فيديوهات مصورة توثق عملية ضبط شبكة إرهابية من جنسية فلسطينية، وتوجه للأجهزة الأمنية قائلًا: "أهنئ قوى الأمن وعميد شعبة المعلومات والمدير العام على الإنجازات بضبط المخدرات إلى تفكيك شبكة التجسس، وقوى الأمن الداخلي هي أبطال هذه العملية".

ورأى أن "3 عمليات تفجير كانت تنوي إرتكابها شبكة تكفيرية إرهابية على الأراضي اللبنانية، فلولا سمح الله صارت هذه التفجيرات لكانت أوقعت ضحايا لأنها تفجيرات بأحزمة ناسفة تحتوي على قذائف".



وقال إن "الفضل يعود بكشف هذه الشبكة إلى أبطال قوى الأمن الداخلي الساهرين على أمن لبنان وأمن المواطن ومستقبل لبنان، وعلى الإنتخابات التي نؤكد أنها ستحصل وتحتاج إلى الأمن. هذا إنجاز هو للمدير العام الذي يرد بالإنجازات ويرد بالعمل، والذي على أكتافه أمن البلد، وهو خير من حمل الأمانة".

وكشف شرح لشعبة المعلومات أن "الأماكن التي كانت تخطط الشبكة الإنغماسية تنفيذ عملياتها الإرهابية فيها، هي: مجمع الكاظم في حي ماضي، مجمع الليلكي وحسينية الناصر في الأوزاعي".



كما عُرضت مجموعة من الأسلحة والمضبوطات التي كانت في حوزة أفراد الشبكة.