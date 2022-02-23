إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

A + A -

تلا وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي, مقررات جلسة مجلس الوزراء فور إنتهائها.



وقال الحلبي: "وجّه المجلس تنويهاً لقوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات وقد أقر المجلس معظم بنود الجلسة".



وأضاف, "تعديل الرسوم المتوجّبة على إصدار جواز السفر اللبناني والموافقة على طلبات الداخلية بخصوص الإجراءات والتدابير التي ستّتخذها الوزارة خلال الانتخابات المقبلة".

وتوجّه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالقول: "مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد".