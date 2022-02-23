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ناشط في الكتائب يقدم استقالته من الحزب عبر "فايسبوك"...اعتراضا على "التحالفات الكلاسيكية"

23
FEBRUARY
2022
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أعلن الناشط في حزب الكتائب رودجر رزق في منشور له على "فايسبوك" استقالته من الحزب، اعتراضا على "التحالفات الكلاسيكية وإفساحا في المجال للقوى التغييرية" على حدّ تعبيره.

وقال في المنشور: "حضرة الرفاق و الرفيقات، بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تشرزم بين الإخوة، واحتراما لكل رفيق(ة) ملتزما كان أم غير ملتزم بقرار الحزب و إيمانا مني بضرورة التغيير الحقيقي الذي ناضلنا من أجله، و بعد عودة التحالفات الكلاسيكية، وإفساحا في المجال للقوى التغييرية، و احتراما مني لنظام الحزب ، أتقدم بإستقالتي من حزب الكتائب اللبنانية .مع فائق الإحترام لجميع الرفاق".

ويشار الى ان رزق، مسؤول الماكينة الانتخابية للحزب في منطقة البترون وناشط بارز فيه.

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