بري نوّه بكشف الشبكات الإرهابية: تحية وتقدير للقوى الأمنية

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نوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي". وقال: "التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الاهلي".



وكان رئيس مجلس النواب استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وعرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات.

على صعيد آخر، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء.