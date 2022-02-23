أمن الدولة ختم سوبرماركت في الشمال لعدم إلتزامه بالأسعار القانونية

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تواصل المديرية العامة لأمن الدولة ملاحقة التجار حول الأسعار والذين يتحججون بشراء البضاعة على سعر دولار تخطى الثلاثين ألفًا هي العبارة المتداولة بين التجار وعناصر أمن الدولة.

وبدأت المديرية تتخذ إجراءات موجعة بحق التجار، إذ فرضت عليهم إبراز فواتير بضائعهم من الشركات المستوردة الممهورة أصلًا بطابع وزارة الإقتصاد والجمارك اللبنانية، ومن يثبت إرتكابه ستطبق عليه القوانين دون تردد.

وفي هذا الإطار، لا تزال المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال، تواصل جولاتها على السوبرماركت والمحلات التجارية، برفقة مندوب عن وزارة الإقتصاد، موجهة إنذارات ومسطرة محاضر ضبط بحق المخالفين من التجار، وعلم أنه جرى بالأمس ختم سوبرماركت بعد أن ثبت عدم إلتزامه بالأسعار القانونية.