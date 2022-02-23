دوريّات لأمن الدولة في زحلة على السوبرماركت والمتاجر

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قامت دوريّة لأمن الدولة في زحلة، بجولة على السوبرماركت والمتاجر، برفقة مندوب عن وزارة الإقتصاد، وقد سطرت محاضر ضبط بحق سوبرماركت طوني لالو، وسوبرماركت علي زعيتر وسوبرماركت بوزيد، وسوبرماركت دحروج ومحلات لبيع الخضار والفواكه، بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة القانونية للسلع، كما لعدم تخفيض أسعارها تماشياً مع انخفاض سعر صرف الدولار.



وتجدر الإشارة أن مديرية أمن الدولة كانت قد طلبت من المواطنين، التواصل مع مكاتبها الإقليمية في مختلف المحافظات والأقضية، للتبليغ عن أي ابتزار يمارسه التجار بحقهم، لأنها تعتبر نفسها معنيّة بالوقوف إلى جانبهم في وجه كل تاجر أو محتكر يحاول استغلال الظرف لسرقتهم.