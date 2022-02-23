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امطار ورياح ناشطة وثلوج.. منخفض جوي يصل غدا ويستمر حتى هذا التاريخ

23
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم، مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال 75 كم/س نهارا، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس / صباح الجمعة، مترافقة ببرق ورعد وثلوج على ارتفاع 1400 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الخميس، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة اعتبارا من ليل الخميس وحتى مساء السبت.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مع احتمال ظهورالغبار في الأجواء والتي تسوء معه الرؤية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم، مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال 75 كم/س نهارا مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس / صباح الجمعة، مترافقة ببرق ورعد وثلوج على ارتفاع 1400 متر.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة، وهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد، وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود ال70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع امطار محلية متفرقة وانفراجات واسعة خلال النهار وبداية ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

- الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا، شمالية شرقية ناشطة صباحا، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا، يسوء جنوبا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 %

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,16

- ساعة غروب الشمس: 15,28

 

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