"جوّاد" في قبضة قوى الأمن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول أحد الأشخاص الناشطين في تجارة وترويج المخدّرات، ملقّب بـ "جواد"، وتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق: صيدا، طريق المطار، والحدت - بعبدا، من بينهم شخص من التابعية السودانية يعمل "ناطور" في أحد الأبنية في محلّة السانت تيريز- الحدت كان المكتب المذكور قد أوقفه سابقاً.

بتاريخ 19-2-2022، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات رصد استمرت قُرابة شهر، داهمت قوّة من المكتب المذكور مكان تواجد "جواد" المذكور في محلّة طريق المطار، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ح. ب. (من مواليد عام 1993، سوري)

ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

- 181غرام كوكايين.

- 300 غرام حشيشة الكيف.

- كميّة من الحبوب المخدّرة.

- مبالغ مالية بالعملتَين اللبنانية، والأميركية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.