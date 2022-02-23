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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 شباط 2022

23
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 الأخبار: روسيا في أوكرانيا: هدفٌ في مرمى الغرب

عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة

استنسابيّة تراخيص الجامعات: مجلس التعليم العالي الجديد هل يواصل نظام المنافع؟

«تاتش»: 500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة

 

 

 

الديار: الثنائي الشيعي أبرز الرابحين من الانتخابات المقبلة: صفعة كبيرة لواشنطن وحلفائها

 

 

 

نداء الوطن: عون يوقّع "مراسيم انتخابية" لباسيل: إلغاء استملاكات للدولة في البترون
جنبلاط يخوض "معركة مصيرية": "حزب الله" يريد "نصف مقاعد الدروز"!

 

 

 

اللواء: ملاحقة عثمان تهدّد الاستقرار... وعون وراء سلامة إلى النهاية!
باسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء ... والاتحاد الأوروبي يتبنى الورقة الخليجية

 

 


النهار: عون يبرّر تراجعه... وحليفه يصعّد انتخابياً

 

 

 

البناء: حرب أسعار النفط والغاز تقابل العقوبات على روسيا في عضّ الأصابع / مفاوضات الترسيم تنتظر عرضاً خطيّاً من هوكشتاين وليس جواباً لبنانياً / حزب الله: الأميركيّ والسعوديّ يديران الانتخابات بصفتها حرب تموز سياسيّة

 

 

 

الجمهورية: ألعاب بهلوانية تسبق الإنتخابات

بايدن: إنها بداية الغزو

 

 


?l'orient le jour: Beyrouth I, le champ des batailles en solo 

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