عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 شباط 2022

الأخبار: روسيا في أوكرانيا: هدفٌ في مرمى الغرب
عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة
استنسابيّة تراخيص الجامعات: مجلس التعليم العالي الجديد هل يواصل نظام المنافع؟
«تاتش»: 500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة
الديار: الثنائي الشيعي أبرز الرابحين من الانتخابات المقبلة: صفعة كبيرة لواشنطن وحلفائها
نداء الوطن: عون يوقّع "مراسيم انتخابية" لباسيل: إلغاء استملاكات للدولة في البترون
جنبلاط يخوض "معركة مصيرية": "حزب الله" يريد "نصف مقاعد الدروز"!
اللواء: ملاحقة عثمان تهدّد الاستقرار... وعون وراء سلامة إلى النهاية!
باسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء ... والاتحاد الأوروبي يتبنى الورقة الخليجية
النهار: عون يبرّر تراجعه... وحليفه يصعّد انتخابياً
البناء: حرب أسعار النفط والغاز تقابل العقوبات على روسيا في عضّ الأصابع / مفاوضات الترسيم تنتظر عرضاً خطيّاً من هوكشتاين وليس جواباً لبنانياً / حزب الله: الأميركيّ والسعوديّ يديران الانتخابات بصفتها حرب تموز سياسيّة
الجمهورية: ألعاب بهلوانية تسبق الإنتخابات
بايدن: إنها بداية الغزو
?l'orient le jour: Beyrouth I, le champ des batailles en solo