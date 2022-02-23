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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 شباط 2022

23
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال أحد مدراء شركة غازبروم الروسية المعنية بأنابيب ضخ الغاز الى أوروبا إن الخط الذي تم تعليقه لم يبدأ العمل بعد. فلا خسائر ناجمة عن القرار على روسيا أما وقف العمل بغيره من الأنابيب الروسية المشغلة فيعني دماراً اقتصادياً شاملاً في أوروبا يجعله مستحيلاً.

 

خفايا

أكد مصدر على صلة بترسيم الحدود البحرية أن المواقف الرئاسية لا تزال متطابقة عند التمسك بالخط 23 كحد أدنى ورفض أيّ نقاش لعروض شفهية يحملها المبعوث الأميركي وأن خطوات ستتخذ لردّ الاعتبار إعلاميّاً للموقف المتمسك بثوابت الحقوق بعد الالتباسات الأخيرة.

 

 

نداء الوطن: خفايا

خبير عسكري لم يرجّح نظرية أن تكون إسرائيل تعمّدت عدم إسقاط طائرة «حسان» المسيّرة لترصد خط سيرها ومكان انطلاقها وهبوطها ومدى ذكائها.

 

توقعت مصادر متابعة أن يكون عزوف النائب نهاد المشنوق عن الترشح بمثابة فتح الباب أمام ترشح ابنه صالح.

 

 


اللواء: أسرار

همس
اختلفت التقديرات الدبلوماسية بشأن خطوة بوتين بضم إقليمين بأنها تنازل عند منتصف الاشتباك، والبعض الآخر وصفها بتصعيد على حافة التفاوض!


غمز
تسعى جهات عاملة في العاصمة إلى كسب أكثر من حاصل، خلافاً لانتخابات عام 2018.


لغز
يستبعد معنيون حصول حلحلة قريبة في ملف الكهرباء، بانتظار الضوء الأخضر من سفيرة دولة كبرى، ما تزال تنتظر تعليمات.

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