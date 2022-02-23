إنتخابات 2022- الديار: تمرد على الحريري؟!... "لن نسمح للغرباء بشق الساحة السنية"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت معلومات «الديار» ان قسما كبيرا من نواب «المستقبل « الحاليين وشخصيات قريبة من التيار الازرق حسمت أمرها لجهة خوض الانتخابات غير آبهة بقرار الحريري الاخير .

ويبرر احد النواب الحاليين ذلك «بعدم وجوب ترك الساحة السنية مشرعة لحزب الله وغيره من القوى»، قائلا لـ «الديار»: «اذا كان الرئيس الحريري قرر التنحي حاليا وتعليق عمله السياسي، فنحن لا نستطيع ان نترك ناسنا واهلنا في منتصف الطريق الذين يصرون علينا على الترشح... لذلك نحن نعمل معا لتشكيل لوائح في اكثر من منطقة ولن نسمح للغرباء بشق الساحة السنية».